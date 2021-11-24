В Пензенской области за сутки подтвержден 391 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. 391 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 291 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 среды, 24 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 89 тыс. 547 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 61 тыс. 771.

Умерли 4 тыс. 97 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 434 тыс. 393 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 558 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 126 тыс. 376 пациентов, из них 36 тыс. 682 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 267 тыс. 819, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 240 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

