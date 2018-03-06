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Пензенская область названа регионом с умеренной интенсивностью избирательной кампании

11:31 | 06.03.2018 | Политика

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» включили Пензенскую область в группу регионов с умеренной интенсивностью избирательной кампании по выборам президента России.

Пензенская область названа регионом с умеренной интенсивностью избирательной кампании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Общая оценка сложилась из двух показателей по 5-балльной шкале — провластной активности и оппозиционной. При этом не учитывались события, имевшие место во всех регионах, как, например, сбор подписей за кандидатов.

Согласно представленным данным, Пензенская область за провластную активность получила лишь 2 балла.

В поле зрения экспертов попало два события — рассказ о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным школьницы, вошедшей в число победителей конкурса сочинений, а также информация о выделении средств из резервного фонда главы государства на ремонт онкодиспансера и сердобского дома ветеранов.

За оппозиционную активность регион заработал 3 балла.

В числе заметных событий аналитики отметили задержание координатора реготделения «Левого фронта», доверенного лица Павла Грудинина Сергея Носко за распространение информационного бюллетеня «Правда»; проведенную сторонниками оппозиционера Алексея Навального акцию «Забастовка избирателей»; обсуждение на всероссийском съезде «Левого фронта» необходимости проверки достоверности явки в Пензенской области; а также встречу доверенных лиц Павла Грудинина с журналистами.

Таким образом, в сумме у Пензенской области 5 баллов.

В группу регионов с высокой интенсивностью избирательной кампании были включены субъекты РФ, заработавшие 11–20 баллов; со средней — 7–10; с умеренной — 5–6; с низкой — менее 5 баллов.

Мониторинг интенсивности избирательной кампании по выборам президента России в регионах, проведенный фондом «Петербургская политика», основан на публикациях, попадающих в базу компании «Медиалогия». В связи с этим возможна зависимость насыщенности информации от представленности в ней СМИ конкретного региона.
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