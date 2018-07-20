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Иван Белозерцев замкнул топ-15 губернаторов-блогеров

11:07 | 20.07.2018 | Политика

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 15 строчку рейтинга глав регионов, ведущих собственные блоги, который составлен компанией «Медиалогия» за июнь 2018 года.

Иван Белозерцев замкнул топ-15 губернаторов-блогеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При этом месяцем ранее — в майском рейтинге — он не входил в топ-20.

Согласно представленным данным, индекс цитируемости, на основе которого производится ранжирование, составил у Ивана Белозерцева 19,1 пункта. У главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавившего список, он достиг 534,2.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», СМИ активно цитировали запись в «Твиттере» Ивана Белозерцева со словами соболезнования родным и близких погибших в ДТП на трассе М5 «Урал» с участием восьми машин, которое унесло жизни четырех человек — руководителя аппарата администрации Земетчинского района Александра Логинова, депутата собрания представителей, главного библиотекаря отдела по работе с детьми центральной библиотечной системы Наталии Комаровой, главного архитектора района Петра Афанасова и водителя администрации Дмитрия Марутина.

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Кроме того, пензенский губернатор посредством микроблога выразил соболезнования в связи с кончиной актера, кинорежиссера, депутата Госдумы РФ Станислава Говорухина и поэта, теле- и радиоведущего Андрея Дементьева.

Помимо этого, средства массовой информации ссылались на сообщение в его «Твиттере» об установке новой детской площадки на территории жилого комплекса «Чистые пруды».

В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 45,5 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 17 июля 2018 года.

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