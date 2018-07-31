Савельев возглавит онкодиспансер, Тактаров сменит его на посту главы Пензы — СМИ Политика

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев уйдет в отставку по собственному желанию, чтобы возглавить областной онкологический диспансер, а освободившуюся должность займет его заместитель Николай Тактаров, который ранее на протяжении 17 лет являлся председателем облизбиркома. Об этом говорится в публикации главного редактора «Улицы Московской» Валентина Мануйлова, размещенной на сайте газеты.

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«Валерий Савельев вернется в привычную ему сферу здравоохранения, откуда он и вышел. Он будет назначен главным врачом областного онкодиспансера. Наблюдатели «УМ» долго гадали, ради какой фигуры была проведена операция с участием спецслужбы, в результате которой сняли Виталия Серебрякова с должности главного врача онкодиспансера. Понятно было, что ради человека, которому поручат грамотно и квалифицировано управлять большими бюджетными деньгами, которые придут в область для строительства нового корпуса онкодиспансера», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что «Валерий Савельев именно тот человек», так как, будучи главврачом пензенской психбольницы, «он так потратил средства областного бюджета, выделенные на ремонт, что ни прокуратура, ни силовики не имели к нему претензий».

«Но, конечно, ключевой в этой перестановке является фигура Николая Тактарова», — добавляется в публикации, в которой бывший глава облизбиркома характеризуется как «уникальная фигура в местном политическом истеблишменте» и «выходец из старой партийно-советской элиты».

Автор связывает возможное избрание Николая Тактарова на пост главы Пензы с выборами в гордуму, которые состоятся в сентябре 2019 года.

«Наверное, губернатор [Иван Белозерцев] понимает, что пора уже обновлять депутатский корпус. То есть придется ущемлять чьи-то интересы. И набирать новеньких нужно действительно из числа новеньких, но одновременно проверенных и надежных. Вероятно, по мысли Белозерцева, Николай Тактаров, принадлежащий к поколению президента Владимира Путина — тот аксакал, который сможет по отношению к новым юным кандидатам выступить в роли отца или старшего товарища, которого они будут воспринимать с почтением», — предполагает Валентин Мануйлов.

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В публикации отмечается, что сначала глава региона «отказался от услуг Тактарова» и тому пришлось покинуть избирательную комиссию Пензенской области, однако затем тот «нашел ключ к сердцу Ивана Белозерцева» и в итоге был избран депутатом гордумы, после чего стал зампредом.

«Что привлекло Белозерцева в фигуре Николая Тактарова, кроме того, что он принадлежит к поколению Путина? Думаю, что Тактаров для Белозерцева — понятный человек, договороспособный. И не только для Белозерцева договороспособный, но и для тех персон, которых они будут мобилизовывать для участия в выборах в городскую думу», — добавляется в статье.