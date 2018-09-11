Падалкин обозначил свое отношение к идее создания в Пензе «оппозиционного совета» Политика

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин обозначил свое отношение к идее создания в регионе так называемого «оппозиционного совета» — консультативной структуры для налаживания диалога между представителями партий, гражданского общества и власти, которую ранее высказал советник губернатора Пензенской области по информационной политике на общественных началах Александр Кислов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Саму идею я полностью поддерживаю. Мы уже почти год говорим о том, что власть никак не хочет взаимодействовать с гражданским обществом и с оппозицией, что власть это общество не слышит и слышать не желает. Мы же всегда и всецело выступали за конструктивный разговор с властью. Мы всегда говорили — нет, даже кричали — давайте встречаться, обсуждать, искать точки соприкосновения. По тем же обманутым дольщикам мы предложили еще в январе свой выход из ситуации. С нами никто не встретился по этому поводу, ни одного звонка не было. По монументу Героям на Советской площади можно было собрать круглый стол, позвать ветеранов, заслуженных, уважаемых людей, почетных граждан города, представителей церкви, оппозицию и обсудить все, найти компромисс. И так во всем», — написал Сергей Падалкин на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте также

Чиновник Маслов не комментирует наличие своей фамилии в реестре обманутых дольщиков

По его мнению, региональное управление внутренней политики во главе с Павлом Масловым и заместителем председателя правительства Пензенской области Василием Трохиным «в этом плане вообще не работают».

«Они полностью «деревянные», сами ничего не делают и подставляют первое лицо [губернатора Ивана Белозерцева]. Если в одном месте давить и зажимать, то в другом обязательно прорвется. Нельзя постоянно все запрещать и «поливать грязью», потому что любое действие рождает противодействие», — пояснил оппозиционер.

По его словам, он, как и Александр Кислов, «не уверен в успехе новой структуры».

«Либо это все выльется в профанацию, и туда войдут представители якобы «оппозиционных» партий, таких как ЛДПР, или вообще полностью «карманных» и подконтрольных областной власти, которые будут в этом совете доминировать и фактически саботировать какой-то конструктивный диалог. Либо все будет заканчиваться разговорами и обещаниями со стороны власти, и до реальных дел не дойдет», — предположил Сергей Падалкин.

Кроме того, он заявил, что в корне не согласен с Александром Кисловым в том, что раньше представители оппозиции в Пензе «не таскали гробы и не вешали баннеры», поскольку за подобные акции «прежняя власть во главе с незабвенным Василием Кузьмичем [Бочкаревым] просто отшибала голову».

Читайте также

В Пензе стартовал сбор подписей за отставку губернатора Ивана Белозерцева

«На самом деле раньше в этом не было никакого смысла. Например, я в любое время дня и ночи мог позвонить губернатору и высказать ему свою позицию. И губернатор лично звонил и говорил, что ему не нравится, в чем мы — оппозиция — не правы. Если я писал о том, что в Спасске умер первый секретарь райкома КПРФ из-за отказа врачей госпитализировать его с повышенным сахаром, то губернатор звонил, узнавал подробности и давал поручения разобраться. И уже через два дня я вместе с зампредом правительства области ехал в машине в Спасск. И там уже в районной больнице был министр здравоохранения Пензенской области, главный врач больницы, медперсонал и сотрудники Минздрава. Сейчас же, кроме как гробами и баннерами, до власти достучаться невозможно. Ни одного пикета, ни одного митинга нам не согласовали. Ни разу. Не согласовываете — получайте вот такие акции прямого действия. Не хотите разговаривать — получайте гробы и баннеры», — резюмировал координатор «Левого фронта» в Поволжье.