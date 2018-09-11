В медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО Кувайцев стал пятым, Тактаров — 13-м Политика

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял пятую строчку составленного компанией «Медиалогия» за август 2018 года медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа, глава города Николай Тактаров — 13 место.

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Согласно представленным данным, медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 5 тыс. 887 пункта, Николая Тактарова — 933.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее упоминаемых событий с участием мэра Пензы попала сессия гордумы, на которой он отметил важные проекты, реализованные при содействии Валерия Савельева, досрочно освободившего пост главы города, и вручил ему подарок на память о совместной работе.

Кроме того, на результаты рейтинга повлияло подписание договоров о сотрудничестве между Пензой и Орлом, а также между столицей Пензенской области и городским округом Ланьчжоу.

Помимо этого, аналитики отметили тот факт, что на общем собрании членов Союза российских городов в Липецке Виктор Кувайцев выступил с докладом о переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Также в СМИ активно освещались последствия пожара в доме на улице Брестской, после которого мэр дал ряд поручений, касающихся оказания помощи людям, потерявшим кров и имущество.

Имя Николая Тактарова упоминалось средствами массовой информации в контексте его избрания на пост главы города.

Кроме того, сыграл роль тот факт, что он представил кандидатуры Ивана Краснова и Владимира Мутовкина на должности своих заместителей, которые впоследствии были утверждены депутатами.

Помимо этого, СМИ цитировали слова Николая Тактарова, поддержавшего инициативу о присвоении губернатору Ивану Белозерцеву звания «Почетный гражданин города Пензы».

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 46 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.

Данные рассчитаны 10 сентября 2018 года.