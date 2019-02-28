Лидин призвал депутатов внимательно подойти к тонкостям представления сведений о доходах Политика

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин призвал депутатов внимательно отнестись к заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

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«Недалеко 1 апреля, когда мы должны все представить декларацию. […] Я просил бы Вас внимательно подойти к подготовке декларации и ее подаче в установленный срок, […] ко всем нюансам и тонкостям, чтобы у нас не было проблем как вот мы видели среди депутатов — наших коллег в городской думе», — сказал он в завершение 17-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в четверг, 28 февраля.

Валерий Лидин отметил, что в аппарате Законодательного собрания создана специальная рабочая группа, представители которой прошли соответствующую подготовку.

«Все условия созданы», — добавил спикер, призвав при необходимости обращаться к ответственным лицам за консультациями и помощью.

«Времени достаточно. Затягивать, я думаю, что необходимости нет», — подытожил он.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

Максимальный годовой доход наблюдался у Юрий Старкина — почти 142 млн. рублей, минимальный у Михаила Лисина — чуть более 143 тыс. рублей. Оба являются членами фракции «Единая Россия».