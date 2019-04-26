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В Пензе зарегистрированы еще восемь участников праймериз

17:05 | 26.04.2019 | Политика

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Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще восьмерых участников праймериз, в результате чего их общее число достигло 167 человек.

В Пензе зарегистрированы еще восемь участников праймериз. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди них — генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Пензенский электромеханический завод» Роман Амстиславский, электросварщик ООО «РСБ» Рустам Катькаев, ведущий экономист АО «НИИФИ» Мария Кульгускина и специалист по продажам ООО «Интернет Технологии» Галина Никитина.

Кроме того, в качестве участников праймериз зарегистрированы Елена Панина, которая временно не работает, руководитель обособленного подразделения ООО «АПР-Сити/ТВД» в Пензе Александр Синев, преподаватель пензенского колледжа транспортных технологий Андрей Сушков и студент второго курса ПГУ Вадим Цюпко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22, 24-го — 20.

Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля. Предварительное голосование состоится 26 мая.

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