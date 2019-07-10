Людмила Коломыцева намерена участвовать в выборах в гордуму Пензы Политика

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Людмила Коломыцева, которая ранее неоднократно пробовала себя на политическом поприще — баллотировалась в пензенскую гордуму, Госдуму РФ и Законодательное собрание региона, а в январе 2018 года поступила на муниципальную службу и стала заместителем главы администрации Октябрьского района Пензы, вновь намерена участвовать в выборах.

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При этом в рамках избирательной кампании 2019 года так же, как в 2016 и 2017 годах, она будет претендовать на мандат в качестве кандидата от «Справедливой России», из которой вышла после того, как кресло депутата регионального парламента от эсеров занял только один человек — председатель совета пензенского реготделения партии Валерий Плахута.

«Сегодня решение [о выдвижении списков кандидатов] приняла партийная конференция», — сообщила ИА «PenzaNews» Людмила Коломыцева по телефону.

Она уточнила, что ее фамилия в списке кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Справедливой России» по единому избирательному округу идет в общей части вторым номером — после Валерия Плахуты.

По словам Людмилы Коломыцевой, которая, покидая «Справедливую Россию» в 2017 году, пообещала навсегда остаться беспартийным членом гражданского общества, она относит себя к сторонникам эсеров.

«Я связи с партией никогда не теряла. [...] Мне эти вещи и идеи близки, поэтому, собственно, по партиям я не бегаю. В общем, я считаю, что это разумно. Мне предложили. Почему нет?» — отметила собеседница агентства.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, как участие в избирательной кампании будет сочетаться с работой в районной администрации, Людмила Коломыцева пояснила, что находится в отпуске, в котором пробудет до выборов — сначала в очередном плановом, потом — без сохранения зарплаты.

«Это вещи несовместимые по закону, и в случае избрания я должна буду оставить это. Но пока я в отпуске, [...] все в рамках закона», — подчеркнула чиновница.

Людмила Коломыцева заявила, что настроена решительно и при избрании в пензенскую гордуму не намерена отказываться от мандата.

«Все зависит от избирателей. Изберут — конечно, буду работать. Это мне близко», — сказала собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Людмила Коломыцева участвовала в выборах в Пензенскую городскую думу шестого созыва, состоявшихся 14 сентября 2014 года.

Тогда в округе №7 Василий Журавлев («Единая Россия») набрал 46,59% голосов граждан, пришедших на избирательные участки, Людмила Коломыцева (самовыдвижение) — 46,52%, Антон Ищенко (ЛДПР) — 2,15%, а Тимур Юсупов («Российская партия народного управления») — 1,64%.

Разница между ближайшими соперниками составила два голоса: за Василия Журавлева было подано 1 тыс. 453 бюллетеней, за Людмилу Коломыцеву — 1 тыс. 451.

Людмила Коломыцева выразила свое несогласие с итогами подсчета голосов на двух избирательных участках и пыталась доказать свою правоту в суде.

По итогам пересчета разница между двумя кандидатами, которая составляла два голоса, сократилась до одного в пользу Василия Журавлева.