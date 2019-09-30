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Пензенский губернатор дал интервью ТАСС

19:42 | 30.09.2019 | Политика

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью корреспонденту ТАСС Александру Полякову, в котором поделился информацией о реализации крупных инвестиционных проектов, о развитии санитарной авиации и онкологической службы, а также о планах по строительству нового здания аэровокзала.

Пензенский губернатор дал интервью ТАСС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководитель субъекта федерации заявил, что, «несмотря на непростые экономические условия, инвестор приходит в Пензенскую область».

Он выразил надежду на то, что объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года будет не ниже уровня 2018-го, когда он достигал 87,8 млрд. рублей.

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Говоря о медицине, Иван Белозерцев сообщил, что до конца текущего года будут начаты работы по созданию на условиях государственно-частного партнерства центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центр), строительство которого оценивается в 2 млрд. рублей, а готов он будет ориентировочно в ноябре-декабре 2020-го.

В продолжение темы здравоохранения губернатор напомнил, что Пензенская область включена в программу развития санавиации на 2020 год. Он уточнил, что в регионе планируется построить девять вертолетных площадок — в Пензе, Никольске, Башмаково, Белинском, Земетчино, Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове, при этом область не будет приобретать технику, и пока неизвестно, где она будет дислоцироваться.

Комментируя заключенное с холдингом «Новапорт» соглашение, предусматривающее возведение нового здания аэровокзала, Иван Белозерцев выразил опасение, что после смены собственника аэропорта вырастут цены на билеты. Он сообщил также, что подготовленный проект строительства здания нуждается в доработке.

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