Пензенский губернатор дал интервью ТАСС

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью корреспонденту ТАСС Александру Полякову, в котором поделился информацией о реализации крупных инвестиционных проектов, о развитии санитарной авиации и онкологической службы, а также о планах по строительству нового здания аэровокзала.
В продолжение темы здравоохранения губернатор напомнил, что Пензенская область включена в программу развития санавиации на 2020 год. Он уточнил, что в регионе планируется построить девять вертолетных площадок — в Пензе, Никольске, Башмаково, Белинском, Земетчино, Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове, при этом область не будет приобретать технику, и пока неизвестно, где она будет дислоцироваться.
Комментируя заключенное с холдингом «Новапорт» соглашение, предусматривающее возведение нового здания аэровокзала, Иван Белозерцев выразил опасение, что после смены собственника аэропорта вырастут цены на билеты. Он сообщил также, что подготовленный проект строительства здания нуждается в доработке.
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