Пензенский губернатор дал интервью ТАСС Политика

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью корреспонденту ТАСС Александру Полякову, в котором поделился информацией о реализации крупных инвестиционных проектов, о развитии санитарной авиации и онкологической службы, а также о планах по строительству нового здания аэровокзала.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководитель субъекта федерации заявил, что, «несмотря на непростые экономические условия, инвестор приходит в Пензенскую область».

Он выразил надежду на то, что объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года будет не ниже уровня 2018-го, когда он достигал 87,8 млрд. рублей.

Читайте также

ТАСС получит 500 тыс. рублей за одно интервью и 15 новостей о Пензенской области

Говоря о медицине, Иван Белозерцев сообщил, что до конца текущего года будут начаты работы по созданию на условиях государственно-частного партнерства центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центр), строительство которого оценивается в 2 млрд. рублей, а готов он будет ориентировочно в ноябре-декабре 2020-го.

В продолжение темы здравоохранения губернатор напомнил, что Пензенская область включена в программу развития санавиации на 2020 год. Он уточнил, что в регионе планируется построить девять вертолетных площадок — в Пензе, Никольске, Башмаково, Белинском, Земетчино, Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове, при этом область не будет приобретать технику, и пока неизвестно, где она будет дислоцироваться.

Комментируя заключенное с холдингом «Новапорт» соглашение, предусматривающее возведение нового здания аэровокзала, Иван Белозерцев выразил опасение, что после смены собственника аэропорта вырастут цены на билеты. Он сообщил также, что подготовленный проект строительства здания нуждается в доработке.