Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области Политика

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за сентябрь 2019 года.

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К позитивным аналитики отнесли открытие центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи при губернском лицее, начало выпуска модифицированных строительных смесей «New MIX» в Городищенском районе, а также ввод в эксплуатацию группой компаний Aviagen площадки по производству инкубационного яйца индейки в Никольском районе.

Помимо этого, положительную роль сыграл тот факт, что Пензенская область заняла шестое место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, который подготовлен агентством РИА Рейтинг.

В число негативных эксперты включили сразу два события, связанных с проблемой обманутых дольщиков в Пензенской области.

Так, на рейтинге региона отразилось возобновление с 13 сентября одиночных пикетов клиентами обанкротившейся компании «Пензастрой», которые купили квартиры в ЖК «Лукоморье» в Засечном, но так и не дождались обещанного жилья.

Кроме того, в поле зрения аналитиков попало поступление в суд уголовного дела в отношении бывшего гендиректора стройкомпании «Декор-Трейд» Игоря Николаева, по которому потерпевшими признаны более 400 человек.

К прочим заметным событиям в социально-политической жизни региона отнесена досрочная отставка мэра Пензы Виктора Кувайцева в связи с его избранием депутатом городской думы.

В итоге рейтинг Пензенской области, как и месяц назад, составил 7,3 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.