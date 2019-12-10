Увольнение Ильина, ЧП на улице Аустрина и инцидент с Вдониным повлияли на рейтинг региона Политика

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Увольнение вице-мэра Пензы Юрия Ильина, гибель двоих человек при падении автомобиля в яму с горячей водой на улице Аустрина и инцидент с депутатом Законодательного собрания, гендиректором ОАО «Маяк» Владимиром Вдониным, находившимся за рулем в нетрезвом виде и имевшим при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры, негативно повлияли на позиции региона в рейтинге социально-политической устойчивости за ноябрь 2019 года, подготовленном фондом «Петербургская политика».

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Согласно представленным данным, Пензенская область осталась в группе регионов с высокой устойчивостью, но переместилась внутри нее с первой позиции на предпоследнюю.

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Рейтинг субъекта федерации упал с 7,4 до 7,3 балла.

К позитивным событиям аналитики отнесли подписание постановления регионального правительства о создании промпарка «Мастер» в Сердобском районе, введение дополнительных налоговых льгот для инвесторов и открытие в Пензе центра «Мой бизнес».

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.