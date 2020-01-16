Белозерцев возглавит региональный проектный офис по реализации послания президента России Политика

Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен возглавить региональный проектный офис по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

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«Я сам лично возглавлю проектный офис», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в областном правительстве в четверг, 16 января.

Иван Белозерцев предложил включить в состав проектного офиса председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, министров, представителей Законодательного собрания региона и общественных организаций.

По мнению губернатора, общественники должны подсказать чиновникам, какие трудности могут возникнуть при реализации тех или иных инициатив.

«Наша с вами задача состоит в том, чтобы этих проблем не было и свести их к нулю», — пояснил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 января в центральном выставочном зале «Манеж» президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию.

Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин назвал сбережение и приумножение народа России высшим национальным приоритетом, которым необходимо руководствоваться при принятии каждой государственной программы.

Президент страны предложил расширить спектр мер поддержки семей — ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и маткапитал при рождении первенца, обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием.

Помимо этого, глава государства обозначил приоритетные задачи в сфере здравоохранения, образования, науки, анонсировал запуск проекта «Доступный интернет» и призвал обеспечить ежегодный прирост инвестиций на уровне не менее 5%.

Также Владимир Путин предложил поправки в Конституцию. Он акцентировал внимание на том, что окончательное решение необходимо принимать только после широкого публичного обсуждения и последующего голосования граждан страны по всему пакету поправок.