Львова-Белова надеется, что Кириенко введет ее в мир большой политики Политика

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор АНО «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова, вошедшая в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», надеется, что ее наставником станет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который введет ее в мир большой политики.

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«Мне бы очень хотелось, конечно, в качестве наставника получить Сергея Владиленовича Кириенко. Мы довольно тепло пообщались. Я очень надеюсь, что он примет положительное решение до конца месяца и станет моим наставником на год и введет меня в мир, собственно, большой политики, познакомит с его основами, с его проблемными моментами или, наоборот, яркими моментами. Я думаю, что все получится», — сказала Мария Львова-Белова, отвечая на вопросы ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ольги Измайловой.

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По ее словам, каждый наставник может выбрать двух победителей для дальнейшего сопровождения.

«Из 106 человек, естественно, я могу не войти в эту парочку, но я очень надеюсь, и мне кажется, что, ну, все получится», — отметила пензенская общественница.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова впервые попробовала свои силы в политике в 2019 году. 8 сентября она была избрана депутатом Пензенской городской думы седьмого созыва по единому округу от партии «Единая Россия», но отказалась от мандата.

Комментируя тогда свое решение, руководитель НКО заявила, что хочет быть подальше от политики, поскольку нужно «постоянно переступать через себя», «идти на какие-то уступки» и «выслушивать огромное количество негатива в свой адрес».

23 ноября председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил Марии Львовой-Беловой партбилет. В тот же день она была избрана в состав президиума Генерального совета партии.

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В июле 2020 года кандидат на пост губернатора Пензенской области от «Единой России», действующий глава региона Иван Белозерцев представил в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации в случае его избрания на второй срок. Одна из них — Мария Львова-Белова. 13 сентября Иван Белозерцев был избран руководителем субъекта федерации, его инаугурация состоится 21-го числа.

7 сентября Мария Львова-Белова стала одним из 106 победителей конкурса «Лидеры России».

8 сентября она приняла участие во встрече президента России Владимира Путина с победителями конкурса, состоявшейся в режиме видеоконференции. В ходе нее общественница рассказала главе государства о проектах для людей с инвалидностью, реализуемых под ее руководством в Пензенской области.