«Единая Россия» выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области 14 июня Политика

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Решение о выдвижении кандидата на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» будет принято в ходе второго этапа XXXI конференции реготделения партии, который пройдет в филармонии 14 июня.

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«В понедельник, 14 июня, в 10.00 в областной филармонии [...] состоится второй этап XXXI конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». В ходе конференции партия выдвинет кандидата на должность губернатора Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы реготделения «Единой России», поступившем в ИА «PenzaNews».

XXXI конференция была открыта 7 июня. В ходе нее произошла смена секретаря регионального отделения партии: после досрочного прекращения полномочий Валерия Лидина на данную должность был избран врио губернатора Олег Мельниченко.

Помимо этого, делегаты приняли решение об обновлении состава регполитсовета и президиума регполитсовета «Единой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года. Явка на них составила 56,66%. Победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 человек, или 78,72% избирателей, пришедших на участки.

21 марта 2021 года стало известно о том, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ №160 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», в соответствии с которым Иван Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

Планируется, что 11 июня на сессии Законодательного собрания Пензенской области будет принято постановление о назначении выборов губернатора.