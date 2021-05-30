Подготовлен проект постановления о назначении выборов губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 30 мая 2021. PenzaNews. Проект постановления Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва о назначении выборов губернатора размещен на сайте регионального парламента.

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«Назначить выборы губернатора Пензенской области на 19 сентября 2021 года», — говорится в проекте документа.

В нем отмечается, что он подготовлен в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и региональным законом «О выборах губернатора Пензенской области».

Ожидается, что постановление будет принято на ближайшей сессии Законодательного собрания, которая намечена на 11 июня.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года. Явка на них составила 56,66%. Безоговорочную победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 человек, или 78,72% избирателей, пришедших на участки.

21 марта 2021 года стало известно о том, что в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ №160 «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», в соответствии с которым Иван Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области был назначен Олег Мельниченко.

29 апреля были внесены изменения в бюджет региона. На подготовку и проведение досрочных выборов губернатора в нем предусмотрено около 91 млн. рублей.