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Чугай, Васильев и Шаляпин зарегистрированы в качестве кандидатов на пост губернатора Пензенской области

10:59 | 11.08.2021 | Политика

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области зарегистрировала в качестве кандидатов на пост губернатора еще троих человек: Петра Чугая («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александра Васильева (ЛДПР) и Олега Шаляпина (КПРФ).

Чугай, Васильев и Шаляпин зарегистрированы в качестве кандидатов на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председатель облизбиркома Александр Синюков вручил им удостоверения установленного образца в ходе заседания комиссии, состоявшегося в минувший вторник, 10 августа.

Петр Чугай работает инженером отделения обеспечения (автомобильным транспортом) отдела обеспечения (повседневной деятельности) базы (обеспечения учебного процесса) филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева, является старейшим по возрасту депутатом пензенской гордумы седьмого созыва, возглавляет реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Александр Васильев занимает должность заместителя председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике, является членом координационного совета реготделения ЛДПР.

Олег Шаляпин — заместитель главы города Пензы на постоянной основе, секретарь обкома КПРФ.

Все трое уже участвовали в выборах губернатора Пензенской области в 2020 году. Тогда победу одержал действующий на тот момент глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Белозерцев. По данным облизбиркома, за него проголосовали 469 тыс. 686 избирателей, или 78,72%.

Согласно официальной информации, за Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 50 тыс. 466 избирателей, или 8,46%; за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 240 человек, или 5,57%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 8 тыс. 857, или 1,48%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 августа в качестве кандидата в губернаторы Пензенской области был зарегистрирован временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, выдвинутый реготделением партии «Единая Россия».

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года.

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