Матвиенко провела рабочую встречу с Мельниченко Политика

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Пензенскую область провела встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко.

Фото: Council.gov.ru

«Я рада побывать на пензенской земле. Внимательно следим за Вашей деятельностью с марта месяца этого года. Искренне скажу, что ощущается такая перезагрузка развития. Есть понимание абсолютное, что делать, [...] как реализуются задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации», — сказала Валентина Матвиенко, обращаясь к Олегу Мельниченко.

По ее словам, Пензенская область обладает огромным потенциалом.

«Хорошо, что Вы сделали программу экономического и социального развития, уже с новым видением, выделив те наиболее острые вопросы, которые волнуют граждан. Знаю, что Вы в постоянном диалоге с жителями Пензенской области, используете для этого и личные встречи, проехали всю область, и возможности социальных сетей, реагируете на обращения граждан. И можно сказать, что благодаря активному участию граждан удалось скорректировать стратегию развития области с учетом уже новых вызовов и новых реалий», — отметила спикер верхней палаты российского парламента.

Характеризуя ситуацию в регионе, Валентина Матвиенко подчеркнула, что в Пензенской области наблюдаются хорошие темпы роста промышленного производства, есть позитивные подвижки в сфере строительства жилья и выдаче ипотечных кредитов.

«Другой вопрос — принимать меры, чтобы жилье было доступным для людей, чтобы сдерживать рост цен», — акцентировала она внимание врио губернатора.

Председатель Совета Федерации констатировала, что есть и застарелые проблемы, решение которых требует участия федерального центра.

В качестве примера она привела обеспечение качественного водоснабжения.

«Что касается водоснабжения, этот вопрос вышел и уже на уровень президента. За один год и за два это не решишь. Тем не менее надо браться за эту проблему. Я знаю, что уже есть оценка предварительная, что для того, чтобы привести все в порядок, нужно более 6 млрд. рублей. Есть федеральные программы, в которые можно включиться. Это отдельная тема, которой надо предметно заняться и не откладывать в долгий ящик», — сказала Валентина Матвиенко.

Также она упомянула о проблемах, связанных с работой общественного транспорта.

«Действительно, безобразие, когда монополист на рынке, когда нерегулируемые тарифы, когда непонятно, каким образом без проездных, без учета доходов производится оплата за проезд. Это и остановочные павильоны, и много чего другого. Знаю, что Вы активно уже этим занялись», — отметила спикер верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко добавила, что по итогам встречи будет составлена дорожная карта по тем направлениям, которые требуют поддержки, и Совет Федерации подключится к решению этих вопросов.