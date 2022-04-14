Чернышенко и Мельниченко обсудили реализацию социально значимых проектов Пензенской области Политика

Москва, 14 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили вопросы импортозамещения и реализацию социально значимых для региона проектов в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве в минувшую среду, 13 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«В нынешней ситуации необходимо оперативно перестраивать работу предприятий и выстраивать новые цепочки поставок и сбыта продукции. Рад, что регион активно включился в процесс импортозамещения, создания новых рабочих мест. Также прошу информировать о необходимых мерах поддержки регионов со стороны государства. Нам нужно понять, какая помощь нужна субъектам. В рамках института кураторства федеральных округов, введенного [председателем правительства РФ] Михаилом Мишустиным, будем оперативно прорабатывать все приоритетные в текущей экономической ситуации вопросы с профильными министерствами», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь Олег Мельниченко сообщил, что в настоящее время активно реализуется инвестиционный логистический проект «Пенза — Харбин», позволяющий обеспечить товарообмен с Китайской Народной Республикой, в котором заинтересованы региональные сельхозпроизводители.

«Проект предусматривает строительство в регионе нового предприятия по производству соевого и рапсового масла и нового железнодорожного перевалочного комплекса, а также формирование земельного полигона для выращивания высококачественной сои. Первая партия пензенской продукции в Харбин отправлена, и, я считаю, это уже успех», — сказал губернатор Пензенской области.

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Он также доложил о реализации социально значимых проектов, которые вошли в число приоритетных в рамках института кураторства вице-премьерами над федеральными округами.

Дмитрий Чернышенко поручил принять все возможные меры, чтобы завершить работы в установленные сроки.

Олег Мельниченко добавил, что на данный момент ведется строительство лабораторно-диагностических корпусов онкологического диспансера и клинического центра специализированных видов медицинской помощи, который выполняет функцию областной инфекционной больницы.

«Кроме того, планируем возведение нового корпуса клинического центра специализированных видов медицинской помощи», — проинформировал он.

Помимо этого, Дмитрий Чернышенко и Олег Мельниченко обсудили перспективы оказания федеральной поддержки в развитии туристического кластера, повышении транспортной доступности региона и строительстве объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства России.