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Полномочия депутата пензенской гордумы Жиганши Туктарова прекращены досрочно

11:18 | 28.03.2025 | Политика

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Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Полномочия депутата Пензенской городской думы восьмого созыва Жиганши Туктарова прекращены досрочно в связи с подачей им соответствующего заявления после скандала вокруг присвоения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову звания «Почетный гражданин города Пензы».

Полномочия депутата пензенской гордумы Жиганши Туктарова прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Решение принято в ходе 9-й очередной сессии представительного органа муниципального образования в пятницу, 28 марта.

Жиганша Туктаров был избран депутатом пензенской гордумы восьмого созыва по одномандатному округу №4 от Партии пенсионеров в сентябре 2024 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения.

Это вызвало широкий общественный резонанс.

20 марта председатель Пензенской городской думы Денис Соболев назвал ситуацию вопиющей, принес извинения всем, кого она затронула, и рекомендовал Жиганше Туктарову сложить депутатские полномочия.

Также на ситуацию отреагировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он выразил уверенность, что «самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия».

В тот же день Жиганша Туктаров принес публичные извинения и написал заявление о сложении полномочий депутата пензенской гордумы.

На внеочередном собрании правления регионального отделения Партии пенсионеров в Пензенской области, которое состоялось 20 марта, было принято решение о прекращении членства в партии Жиганши Туктарова «за действие (бездействие), наносящее вред политическим интересам партии».

21 марта Жиганша Туктаров попросил освободить его от должности председателя татарской национально-культурной автономии Пензенской области.


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