Полномочия депутата пензенской гордумы Жиганши Туктарова прекращены досрочно Политика

Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Полномочия депутата Пензенской городской думы восьмого созыва Жиганши Туктарова прекращены досрочно в связи с подачей им соответствующего заявления после скандала вокруг присвоения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Городнову звания «Почетный гражданин города Пензы».

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Решение принято в ходе 9-й очередной сессии представительного органа муниципального образования в пятницу, 28 марта.

Жиганша Туктаров был избран депутатом пензенской гордумы восьмого созыва по одномандатному округу №4 от Партии пенсионеров в сентябре 2024 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта депутат Пензенской городской думы от Партии пенсионеров Жиганша Туктаров на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у ветерана заслуг недостаточно для принятия такого решения.

Это вызвало широкий общественный резонанс.

20 марта председатель Пензенской городской думы Денис Соболев назвал ситуацию вопиющей, принес извинения всем, кого она затронула, и рекомендовал Жиганше Туктарову сложить депутатские полномочия.

Также на ситуацию отреагировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он выразил уверенность, что «самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия».

В тот же день Жиганша Туктаров принес публичные извинения и написал заявление о сложении полномочий депутата пензенской гордумы.

На внеочередном собрании правления регионального отделения Партии пенсионеров в Пензенской области, которое состоялось 20 марта, было принято решение о прекращении членства в партии Жиганши Туктарова «за действие (бездействие), наносящее вред политическим интересам партии».

21 марта Жиганша Туктаров попросил освободить его от должности председателя татарской национально-культурной автономии Пензенской области.