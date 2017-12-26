Строительство цирка в Пензе намечено возобновить в первой половине 2018 года — губернатор Общество

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Строительство цирка в Пензе планируется возобновить в первой половине 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Денежные средства заложены на достройку цирка. Предварительная работа проведена. Надеемся, что в январе–феврале будут объявлены торги», — сказал он в ходе большой пресс-конференции в правительстве региона во вторник, 26 декабря.

Иван Белозерцев уточнил, что проектно-сметная документация на здание имеется, она прошла федеральную государственную экспертизу.

«Цирк достроим и будем делать все для того, чтобы он был достроен с хорошим качеством», — заверил глава региона.

Он добавил, что не может повлиять на то, какая именно компания — добросовестная или не очень — получит право возводить строение, но пообещал держать под контролем процесс строительства.

Читайте также

Глава «Росгосцирка» уверен, что цирк в Пензе будет открыт в 2019 году

Здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Планировалось, что строительство нового цирка в Пензе будет завершено в конце 2014 года, однако оно существенным образом затянулось, поскольку документация была подготовлена ненадлежащим образом.

В августе 2015 года в деятельности генподрядчика – компании «Волгожилстрой» прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства: бетон был недостаточно уплотнен в опалубке.

В октябре 2015 года стало известно, что по итогам конкурса будет выбран новый подрядчик для строительства цирка в Пензе.

15 февраля 2016 года губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что проблем, из-за которых было приостановлено строительство цирка в Пензе, можно было бы избежать при надлежащей работе контролирующих органов.

В конце февраля появилась информация о том, что завершать строительство цирка будут местные подрядчики, а осуществлять экспертизу — ООО «Пензгражданпроект».

20 января 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по завершению строительства пензенского цирка.

В марте в ходе встречи в Москве губернатор Иван Белозерцев проинформировал об актуальном положении дел премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

14 июля Пензу посетил директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов. В ходе встречи с Иваном Белозерцевым он выразил уверенность в том, что цирк в Пензе будет достроен к 2019 году.