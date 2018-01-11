Белозерцев созвал заседание рабочей группы для решения проблемы дольщиков в Пензе Общество

Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Обсуждение вариантов завершения строительства проблемных домов, возведение которых осуществлялось с привлечением средств дольщиков, но было остановлено по различным причинам, стало главной темой заседания рабочей группы, состоявшегося в правительстве Пензенской области под председательством губернатора Ивана Белозерцева.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы договорились, что на каждый дом «зайдут» компании-застройщики, потому что им легче разобраться в ситуации с профессиональной точки зрения, легче понять необходимый остаток средств на завершение строительства. Это открытая тема, потому что за ней — решение проблемы людей, попавших в сложную ситуацию», — отметил глава региона.

Он нацелил руководителей региональных министерств и ведомств, а также представителей администрации Пензы и стройкомпаний на максимально быстрые и эффективные действия.

Фото: Pnzreg.ru

«Нам нужно работать постоянно, искать исключительно законный механизм реализации этого чисто социального проекта. В разных регионах есть свои варианты. Мы продолжаем обсуждение, возникают новые мысли и сомнения, мы консультируемся с экспертами», — прокомментировал Иван Белозерцев проводимую работу.

Он также дал ряд распоряжений членам рабочей группы и напомнил, что в бюджете Пензенской области заложено 200 млн. рублей на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам застройщиков, которые будут вводить дома в эксплуатацию.

По информации пресс-службы регионального правительства, представители компаний, принявших участие в заседании, заявили о своей готовности в перспективе начать работу на объектах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на текущей неделе на имя губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было подано уведомление о проведении на площади имени В.И. Ленина 13 января публичного мероприятия — новогоднего утренника для детей дольщиков, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир.

Кроме того, подано еще два уведомления — на имя губернатора Ивана Белозерцева и мэра Пензы Виктора Кувайцева — об организации 21 января митинга дольщиков с предполагаемым числом участников 400 человек.

В 2017 году в Пензе уже состоялось две акции в поддержку дольщиков — у кинотеатра «Родина» 11 ноября и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского 24 декабря.