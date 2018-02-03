На подсветку телевышки в Пензе потратят около 5 млн. рублей Общество

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) объявило открытый запрос предложений на выполнение комплекса работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки антенно-мачтового сооружения высотой 180 метров на улице Лермонтова в Пензе.

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Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, принять участие в нем могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная (максимальная) цена договора составляет более 4 млн. 850 тыс. рублей, включая НДС 18%.

Источником финансирования работ являются собственные средства РТРС.

Итоги открытого запроса предложений будут подведены 12 февраля.

Исполнить обязательства по договору необходимо не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев неоднократно давал поручение проработать вопрос об архитектурной подсветке зданий и сооружений, однако существенных результатов в этой сфере достичь пока не удалось.

В августе 2017 года глава региона заявил, что власти Пензы провалили работу по подсветке зданий. Аналогичное мнение он выразил в октябре.

30 января 2018 года в пресс-службе мэрии сообщили, что разработаны предложения по подсветке 16 зданий, в том числе Законодательного собрания Пензенской области, гимназии «Ступени», военного комиссариата и других.