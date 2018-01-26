Александр Тузов признался, что стал «практически банкротом» Общество

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который, по собственным словам, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его уже пристыдили интернет-пользователи, теперь заявил, что «оказался практически банкротом».

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Это признание прозвучало в ходе заседания в Арбитражном суде Пензенской области в минувший четверг, 25 января, где рассматривался административный иск Александра Тузова к приставам, увеличившим с 20% до 35% размер взыскания с его пенсии, которая, по утверждению должника, составляет 22 тыс. 800 рублей и является единственным источником дохода.

В суде Александр Тузов, пытаясь пересказать участникам процесса свою версию того, как он стал «практически банкротом» из-за исков о не принадлежащих ему снимках, все же заявил о том, что «было действительно нарушено авторское право правообладателя» и что «порядка 35 фотографий за два года было использовано незаконно».

На самом деле 53 факта незаконного использования снимков на сайте Александра Тузова было установлено только в рамках одного — первого — иска, решение по которому было вынесено еще в июне 2016 года. С того времени он проиграл еще несколько дел, причем не только в арбитраже.

Сумма задолженности, которую сейчас пытаются взыскать приставы в пользу правообладателя, составляет более 100 тыс. рублей. При этом в суде против Александра Тузова находятся новые иски все по тому же основанию — незаконное использование объектов авторского права.

Слово «банкротство» из уст должника Александра Тузова в тех или иных интерпретациях в рамках состоявшегося заседания звучало не один раз.

Так, например, он сообщил о том, что его ИП было закрыто «по сути дела под угрозой банкротства». Кроме того, по словам учредителя СМИ, сложившая ситуация поставила не только его проект, который, по собственным оценкам Александра Тузова, «хиреет на глазах», но и семью «на грань банкротства». Также он заявил, что оппоненты, подавая все новые иски, якобы стремятся его «обанкротить и уже обанкротили».

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Помимо этого, Александр Тузов признался, что за два года изучения правоприменительной практики по авторскому праву, связанной с фотографиями, «уже полысел».

Вместе с тем должник пытался убедить суд в том, что он якобы ранее уже выплатил за снимки 500 тыс. рублей, «которые пришлось частично занимать у родственников», потому что таких денег у него «никогда не было в кубышке».

При этом в своем выступлении бывший сотрудник ФСБ публично озвучил несоответствующие действительности сведения о сумме компенсации и судебных издержек.

В завершение заседания Александр Тузов сделал еще несколько заявлений — в частности, о том, что тизерная реклама на сайте размещается в первую очередь для повышения посещаемости, а квадракоптер и фотоаппарат, которыми он пользуется, ему не принадлежат.

Следующее судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение административного иска Александра Тузова к приставам, состоится 19 февраля.