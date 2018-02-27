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Падалкин высмеял иждивенца Тузова, выступившего экспертом исследования ЦИК «Рейтинг»

16:57 | 27.02.2018 | Политика

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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин высмеял живущего на иждивении супруги-госслужащей члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, выступившего экспертом исследования ЦИК «Рейтинг» об оценке деятельности глав регионов за первые два месяца 2018 года.

Падалкин высмеял иждивенца Тузова, выступившего экспертом исследования ЦИК «Рейтинг»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал национальный рейтинг губернаторов и спросил мнение различных региональных экспертов. Но с Пензой, конечно, попал впросак. Кто дает комментарии по другим регионам? Руководители исследовательских центров, научные сотрудники институтов социологии, доценты кафедры социологии и так далее. А рейтинг пензенского губернатора [Ивана Белозерцева] комментирует безработный пенсионер-иждивенец Александр Тузов, который сам себя называет «независимым пензенским политологом» и к которому большинство знающих его людей относятся не иначе как к юродивому», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook.

На его взгляд, иждивенец Александр Тузов «наговорил» такого, «что и в страшном сне не приснится», оказав тем самым «медвежью услугу губернатору».

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«Оказывается, рейтинг Белозерцева [якобы превышает 80%] больше, чем у [президента России Владимира] Путина. А кто замерял, позвольте узнать? Даже возбуждение уголовных дел против высокопоставленных пензенских чиновников Тузов приписал в заслугу губернатору. Правду говорят, что услужливый дурак опаснее врага», — заметил оппозиционер.

По его словам, каждое предложение из «тузовского опуса» можно разбирать по цитатам.

В качестве примера Сергей Падалкин привел сравнительное утверждение Александра Тузова о том, что губернатор Иван Белозерцев в отличие от своего предшественника Василия Бочкарева «не конфликтует со СМИ и сетевыми структурами медиа, которые априорно находятся в критической медиапозиции и даже по ряду проблем в оппозиции».

«Что такое «критическая медиапозиция», это одному Тузову известно. Может, это как-то связано с критическими днями, не знаю. Но назовите мне хоть одно пензенское СМИ, которое находится в оппозиции? Я лично наблюдаю совсем другую картину. Практически все СМИ, мягко говоря, чересчур лояльны власти, так как зависимы от грантов и рекламодателей. Однако, наш иждивенец на такие вещи внимания не обращает. Тут главное встать на задние лапки, высунуть язык и преданно махать хвостом перед хозяином. Глядишь, очередную косточку бросят. Хотя за такое можно и пинка схлопотать», — подытожил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

После череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год Александр Тузов потерял около 500 тыс. рублей, он закрыл ИП. Почти сразу после первого проигрыша по делу об интеллектуальной собственности в 2016 году бывший сотрудник ФСБ попытался создать проблемы с силовиками СМИ, обратившемуся в суд за защитой своих прав. Однако эти усилия ни к чему не привели.

Более 100 тыс. рублей по судебным решениям должник до настоящего времени добровольно не выплатил.

После того, как в ситуацию вмешались приставы, Александр Тузов заявил, что ежемесячно тратит на содержание себя и несовершеннолетнего ребенка только 4 тыс. рублей, направляя из пенсии, которая, по его словам, составляет 22 тыс. 800 рублей и является единственным источником дохода, на погашение кредита за иномарку почти в пять раз больше.

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Позже Александр Тузов, пытаясь через суд оспорить действия пристава-исполнителя, скорректировал свою позицию и заявил, что вообще живет на иждивении супруги-госслужащей. За это его тут же пристыдили интернет-пользователи.

Сейчас все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.

Несмотря на все это, Александр Тузов по-прежнему является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области и позиционирует себя в том числе в качестве политолога.
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