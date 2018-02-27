Падалкин высмеял иждивенца Тузова, выступившего экспертом исследования ЦИК «Рейтинг» Политика

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин высмеял живущего на иждивении супруги-госслужащей члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, выступившего экспертом исследования ЦИК «Рейтинг» об оценке деятельности глав регионов за первые два месяца 2018 года.

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«Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал национальный рейтинг губернаторов и спросил мнение различных региональных экспертов. Но с Пензой, конечно, попал впросак. Кто дает комментарии по другим регионам? Руководители исследовательских центров, научные сотрудники институтов социологии, доценты кафедры социологии и так далее. А рейтинг пензенского губернатора [Ивана Белозерцева] комментирует безработный пенсионер-иждивенец Александр Тузов, который сам себя называет «независимым пензенским политологом» и к которому большинство знающих его людей относятся не иначе как к юродивому», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook.

На его взгляд, иждивенец Александр Тузов «наговорил» такого, «что и в страшном сне не приснится», оказав тем самым «медвежью услугу губернатору».

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«Оказывается, рейтинг Белозерцева [якобы превышает 80%] больше, чем у [президента России Владимира] Путина. А кто замерял, позвольте узнать? Даже возбуждение уголовных дел против высокопоставленных пензенских чиновников Тузов приписал в заслугу губернатору. Правду говорят, что услужливый дурак опаснее врага», — заметил оппозиционер.

По его словам, каждое предложение из «тузовского опуса» можно разбирать по цитатам.

В качестве примера Сергей Падалкин привел сравнительное утверждение Александра Тузова о том, что губернатор Иван Белозерцев в отличие от своего предшественника Василия Бочкарева «не конфликтует со СМИ и сетевыми структурами медиа, которые априорно находятся в критической медиапозиции и даже по ряду проблем в оппозиции».

«Что такое «критическая медиапозиция», это одному Тузову известно. Может, это как-то связано с критическими днями, не знаю. Но назовите мне хоть одно пензенское СМИ, которое находится в оппозиции? Я лично наблюдаю совсем другую картину. Практически все СМИ, мягко говоря, чересчур лояльны власти, так как зависимы от грантов и рекламодателей. Однако, наш иждивенец на такие вещи внимания не обращает. Тут главное встать на задние лапки, высунуть язык и преданно махать хвостом перед хозяином. Глядишь, очередную косточку бросят. Хотя за такое можно и пинка схлопотать», — подытожил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

После череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год Александр Тузов потерял около 500 тыс. рублей, он закрыл ИП. Почти сразу после первого проигрыша по делу об интеллектуальной собственности в 2016 году бывший сотрудник ФСБ попытался создать проблемы с силовиками СМИ, обратившемуся в суд за защитой своих прав. Однако эти усилия ни к чему не привели.

Более 100 тыс. рублей по судебным решениям должник до настоящего времени добровольно не выплатил.

После того, как в ситуацию вмешались приставы, Александр Тузов заявил, что ежемесячно тратит на содержание себя и несовершеннолетнего ребенка только 4 тыс. рублей, направляя из пенсии, которая, по его словам, составляет 22 тыс. 800 рублей и является единственным источником дохода, на погашение кредита за иномарку почти в пять раз больше.

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Позже Александр Тузов, пытаясь через суд оспорить действия пристава-исполнителя, скорректировал свою позицию и заявил, что вообще живет на иждивении супруги-госслужащей. За это его тут же пристыдили интернет-пользователи.

Сейчас все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.

Несмотря на все это, Александр Тузов по-прежнему является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области и позиционирует себя в том числе в качестве политолога.

