Появилось видео, как люди на митинге освистали должника-иждивенца Александра Тузова Общество

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Видеозапись того, как люди, пришедшие на митинг обманутых дольщиков 11 марта, освистали члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который ранее проиграл череду исков и теперь, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, появилась на портале YouTube .

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Она была размещена накануне вечером, и к настоящему времени набрала пока около 180 просмотров, однако пользователи соцсетей сейчас ею активно делятся, обсуждая произошедшее.

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На кадрах видно, как владелец сетевого издания Александр Тузов с фотоаппаратом на шее и биркой с названием своего СМИ, засунув руку в карман невзрачной куртки, в которой он часто появляется на акциях протеста, стоит спиной к людям в полукруге, будто ожидая, что на него сейчас обратят внимание.

Это происходит буквально через несколько секунд после того, как представительница ЖК «Райки» Виктория Байкова, выступая перед собравшимися, заговорила о «желтеньких газетках», освещающих тему пензенских дольщиков.

«И вот у нас яркий представитель — я думала, буду искать его среди толпы — Александр Тузов. Познакомьтесь», — сказал она, после чего толпа начала неодобрительно кричать и свистеть.

«Он нас всех считает «клоунами». Посмотрите друг на друга — вот мы здесь все «клоуны», — иронично заметила Виктория Байкова, на что вновь послышались громкие возгласы.

«При этом он [Александр Тузов] забывает [в публикациях] нам сообщить, что именно эта власть нас заставила страховать наши договора долевого участия, затем позволила этим страховым компаниям обанкротиться и скрыться с нашими денежками. Власть должна контролировать была строительство наших домов и держать руку на пульсе. Если бы власть работала, мы бы с вами здесь не стояли, а сидели бы в своих уютных домах», — сказала Виктория Байкова и предложила дать слово «герою митинга».

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К микрофону владелец сетевого издания, которое не раз уже обоснованно критиковали за распространение информации, основанной на слухах, шел под свист толпы.

При этом Виктория Байкова попросила митингующих не перебивать Александра Тузова, чтобы тот мог высказаться. Однако спустя несколько минут после пространных рассуждений должника-иждивенца, который едва ли не начал учить дольщиков, что они должны делать в сложившейся ситуации, вновь послышались неодобрительные крики и свист.

«Вы врете все», — громко прокричал мужчина.

«Пока мы поем, вы поете и машете красными флагами очень интересной организации тихо, тихо, тихо денежки куда-то уплывают, и я хочу, чтобы вы мою позицию услышали», — сказал Александр Тузов, после чего его еще раз освистали.

На другой записи, сделанной на том же митинге дольщиков 11 марта, которая имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», слышно, как люди недовольны выступлением должника-иждивенца и тем фактом, что ему вообще дали слово.

«Хотели сначала не махать красными флагами, а приходится!» — послышался женский голос в толпе.

«Протараторил тут все, сказал и пошел. Слушать нечего было», — сказала другая женщина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Тузов проиграл череду исков о незаконном использовании фотографий, потеряв из-за этого около 500 тыс. рублей.

Более 100 тыс. рублей по судебным решениям должник до настоящего времени добровольно не выплатил.

Все банковские счета Александра Тузова арестованы с осени 2017 года.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.