Появилось видео, как люди на митинге освистали должника-иждивенца Александра Тузова

На кадрах видно, как владелец сетевого издания Александр Тузов с фотоаппаратом на шее и биркой с названием своего СМИ, засунув руку в карман невзрачной куртки, в которой он часто появляется на акциях протеста, стоит спиной к людям в полукруге, будто ожидая, что на него сейчас обратят внимание.
Это происходит буквально через несколько секунд после того, как представительница ЖК «Райки» Виктория Байкова, выступая перед собравшимися, заговорила о «желтеньких газетках», освещающих тему пензенских дольщиков.
«И вот у нас яркий представитель — я думала, буду искать его среди толпы — Александр Тузов. Познакомьтесь», — сказал она, после чего толпа начала неодобрительно кричать и свистеть.
«Он нас всех считает «клоунами». Посмотрите друг на друга — вот мы здесь все «клоуны», — иронично заметила Виктория Байкова, на что вновь послышались громкие возгласы.
«При этом он [Александр Тузов] забывает [в публикациях] нам сообщить, что именно эта власть нас заставила страховать наши договора долевого участия, затем позволила этим страховым компаниям обанкротиться и скрыться с нашими денежками. Власть должна контролировать была строительство наших домов и держать руку на пульсе. Если бы власть работала, мы бы с вами здесь не стояли, а сидели бы в своих уютных домах», — сказала Виктория Байкова и предложила дать слово «герою митинга».
При этом Виктория Байкова попросила митингующих не перебивать Александра Тузова, чтобы тот мог высказаться. Однако спустя несколько минут после пространных рассуждений должника-иждивенца, который едва ли не начал учить дольщиков, что они должны делать в сложившейся ситуации, вновь послышались неодобрительные крики и свист.
«Вы врете все», — громко прокричал мужчина.
«Пока мы поем, вы поете и машете красными флагами очень интересной организации тихо, тихо, тихо денежки куда-то уплывают, и я хочу, чтобы вы мою позицию услышали», — сказал Александр Тузов, после чего его еще раз освистали.
На другой записи, сделанной на том же митинге дольщиков 11 марта, которая имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», слышно, как люди недовольны выступлением должника-иждивенца и тем фактом, что ему вообще дали слово.
«Хотели сначала не махать красными флагами, а приходится!» — послышался женский голос в толпе.
«Протараторил тут все, сказал и пошел. Слушать нечего было», — сказала другая женщина.