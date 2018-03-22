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Стало известно, какие изменения планируется внести в Пензе в закон о поддержке дольщиков

12:53 | 22.03.2018 | Общество

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев внес в Законодательное собрание Пензенской области проект закона, который предусматривает уточнение мер поддержки обманутых дольщиков.

Стало известно, какие изменения планируется внести в Пензе в закон о поддержке дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Под проблемным объектом теперь предлагается понимать не только целые многоквартирные дома, возводившиеся с привлечением денежных средств участников долевого строительства, но и отдельные блок-секции.

Кроме того, меняется значение понятия «новый застройщик».

Раньше оно применялось по отношению к юрлицу, принявшему на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жилыми помещениями обманутых дольщиков. В соответствии с изменениями, такая организация теперь будет считаться «инвестором».

«Новым застройщиком» впредь планируется называть созданный дольщиками жилищно-строительный или иной специализированный кооператив, отвечающий требованиям ст. 201 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Помимо этого, вводится новое понятие — «подрядчик». Его предлагается использовать в отношении компаний, заключивших договор подряда с ЖСК, созданным дольщиками.

Также в проекте закона уточнены критерии масштабного инвестиционного проекта в части их дополнения соглашением между ЖСК и подрядчиком.

Среди других изменений — уточнение, что предоставляемые инвестору земельные участки могут находиться как в том муниципальном образовании Пензенской области, где расположен проблемный объект, так и в другом.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 августа 2017 года в Пензенской области был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов».

В нем прописан механизм предоставления в рамках реализации масштабного инвестпроекта новому застройщику земельных участков, находящихся в госсобственности региона, муниципальной собственности, или тех, госсобственность на которые не разграничена.

Кроме того, в целях повышения их инвестиционной привлекательности в бюджете региона могут предусматриваться субсидии для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки.

До настоящего момента ни одного распоряжения о признании инвестпроекта масштабным не подписано.

В конце февраля 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что в региональный закон планируется внести изменения. Он пояснил, что рассматривается возможность возмещения затрат стройкомпаниям не только путем предложения земельных участков, но и посредством финансирования. Однако подготовленный законопроект таких положений не содержит.
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