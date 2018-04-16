EN
14:02:50 Понедельник, 16 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На сайте мэрии Пензы стартовал опрос о переносе стелы «Слава Героям»

12:48 | 16.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Опрос, призванный выяснить мнение жителей Пензы относительно возможного переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади, стартовал на официальном сайте городской администрации в понедельник, 16 апреля.

На сайте мэрии Пензы стартовал опрос о переносе стелы «Слава Героям»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Интернет-пользователям предлагается ответить лишь на один вопрос: «Считаете ли вы уместным перенос стелы «Слава Героям» с Соборной площади на территорию в районе монумента воинской и трудовой славы (сквер «Журавли»)?»

При этом предусмотрено три варианта ответа — «да», «нет» и «не знаю».

Опрос будет проводиться до 1 мая.

Читайте также

В Пензе прошел социальный марш в защиту прав человека

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что рассматривается вопрос о переносе стелы «Слава Героям», которая находится неподалеку от Спасского кафедрального собора, в район сквера «Журавли». На освободившемся месте глава региона предложил разместить памятник матери, установки которого он добивается на протяжении последнего года.

Вскоре после этого в областном правительстве была организована встреча с ветеранами, которые поддержали идею о переносе стелы.

В ноябре состоялось сразу несколько акций, участники которых потребовали оставить монумент там, где он находится. Одна из них прошла в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, другая — вблизи мэрии Пензы.

30 ноября в ходе сессии гордумы глава фракции КПРФ Олег Шаляпин заявил, что переносить стелу без проведения публичных слушаний нельзя. Он также возмутился тем фактом, что данный монумент в документах называется «малой архитектурной формой».

10 апреля 2018 года мэр Виктор Кувайцев распорядился выяснить мнение общественности относительно переноса стелы. Ожидается, что результаты опроса будут учтены при принятии окончательного решения.

Загрузка...
Читайте также
На весенние полевые работы в Пензенской области требуется 5,8 млрд. рублей В Пензе ушла из жизни завотделом клинического центра крови Надежда Новосельцева
Пензенский губернатор предложил задействовать «ОАПХ» в работах по вводу земель в оборот В Пензенской области в ДТП погибла самка лося
В Сердобском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода В Пензе определены перевозчики на дачных маршрутах
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама