На сайте мэрии Пензы стартовал опрос о переносе стелы «Слава Героям» Общество

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Опрос, призванный выяснить мнение жителей Пензы относительно возможного переноса стелы «Слава Героям» с Соборной площади, стартовал на официальном сайте городской администрации в понедельник, 16 апреля.

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Интернет-пользователям предлагается ответить лишь на один вопрос: «Считаете ли вы уместным перенос стелы «Слава Героям» с Соборной площади на территорию в районе монумента воинской и трудовой славы (сквер «Журавли»)?»

При этом предусмотрено три варианта ответа — «да», «нет» и «не знаю».

Опрос будет проводиться до 1 мая.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что рассматривается вопрос о переносе стелы «Слава Героям», которая находится неподалеку от Спасского кафедрального собора, в район сквера «Журавли». На освободившемся месте глава региона предложил разместить памятник матери, установки которого он добивается на протяжении последнего года.

Вскоре после этого в областном правительстве была организована встреча с ветеранами, которые поддержали идею о переносе стелы.

В ноябре состоялось сразу несколько акций, участники которых потребовали оставить монумент там, где он находится. Одна из них прошла в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, другая — вблизи мэрии Пензы.

30 ноября в ходе сессии гордумы глава фракции КПРФ Олег Шаляпин заявил, что переносить стелу без проведения публичных слушаний нельзя. Он также возмутился тем фактом, что данный монумент в документах называется «малой архитектурной формой».

10 апреля 2018 года мэр Виктор Кувайцев распорядился выяснить мнение общественности относительно переноса стелы. Ожидается, что результаты опроса будут учтены при принятии окончательного решения.