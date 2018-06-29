Кудинова предложила создать общественный совет для обсуждения проекта памятника матери Общество

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Председатель регионального отделения Союза женщин России, директор центра технологического обучения, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова предложила сформировать общественный совет для обсуждения проекта памятника матери, который планируется установить в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Предполагается, что совет будет образован при реготделении союза, при этом в его состав войдут представители различных НКО.

«Я считала и считаю, что отдавать обсуждение проекта на откуп архитекторам неправильно. У них свое видение, у большинства людей — свое. Надо, чтобы горожане, может быть, даже вместе с жителями районов определяли, какой быть скульптуре», — отметила Светлана Кудинова.

По данным регионального правительства, ее предложение уже поддержано советом женщин при пензенской гордуме.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года с инициативой установки памятника матери в Пензе выступил губернатор Иван Белозерцев, который предложил реализовать данный проект к чемпионату мира по футболу FIFA.

Был объявлен конкурс проектов памятника, в качестве вариантов размещения которого рассматривались Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы. В итоге специальная комиссия большинством голосов присудила победу работе «Ладушки» скульптора Николая Мордовина. Однако его задумка вызвала протест в обществе.

В октябре Иван Белозерцев поручил архитекторам проработать несколько вариантов памятника и найти тот, который одобрят и специалисты, и население. Он сообщил также, что памятник матери планируется разместить на Соборной площади — там, где в настоящее время располагается стела «Слава Героям», которую намечено перенести в район сквера «Журавли».

В феврале губернатор потребовал установить памятник матери до конца 2018 года.