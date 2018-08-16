Шарипков с иронией отреагировал на интернет-петицию против себя Общество

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, выступивший инициатором кампании по исключению из общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей, с иронией отреагировал на информацию о том, что против него в сети создана ответная петиция, которую за сутки подписали менее 10 интернет-пользователей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Верный продолжатель дела Урицкого, тайный член НКВД, любитель всяческой власти, а в особенности самой последней, которая только и есть настоящая власть, бесстрашный поклонник Путина, Медведева, Бортникова, Патрушева и Бастрыкина, борец с «Гейропой» представил нам сегодня свой новый опус. Сегодня он требует ни больше ни меньше привлечь Шарипкова О.В. [...] за экстремизм в отношении президента РФ. Видимо, пять предыдущих заявлений против меня за последний месяц и десяток его «супераналитических» статей недостаточно вошли в лоно правоохранителей своим нефритовым, как любит выражаться наш художник, пестиком. Интересанты не заинтересовались», — написал Олег Шарипков на своей странице в Facebook в четверг, 16 августа.

Читайте также

Дольщики назвали иждивенца Тузова «клоуном» и «главным пензенским фантазером»

К настоящему времени петицию известного пензенского общественника на сайте Change.org с требованием исключить Александра Тузова из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области подписали более 180 человек. Сбор подписей продолжается.

Кроме того, накануне стало известно, что Олег Шарипков на минувшей неделе также направил обращение с аналогичной просьбой председателю общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глебу Синцову, начальнику регионального ведомства Сергею Щеткину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос об исключении Александра Тузова из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области в публичном пространстве поднимался неоднократно, в том числе активистами движения «Левый фронт».

В начале июля 2018 года они распространили в интернете видеоролик, в котором содержится призыв к новому начальнику УМВД России по Пензенской области Сергею Щеткину исключить Александра Тузова из общественного совета при полиции, поскольку, по их мнению, такие люди «позорят [...] всю правоохранительную систему в целом».