Сергей Щеткин познакомился с членами общественного совета при пензенском УМВД Общество

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин, назначенный на эту должность 8 мая, познакомился с членами общественного совета, сформированного еще при прежнем руководителе Юрии Рузляеве в ноябре 2016 года.

Фото: 58.мвд.рф

Главной темой заседания, состоявшегося в Международный день защиты детей, стала безопасность школьников в период летних каникул.

Как пояснил председатель совета Глеб Синцов, общественники совместно с сотрудниками полиции ежегодно выезжают в детские лагеря, где проверяют, в частности, качество питания и организацию досуга.

Он призвал коллег принять участие в подобных проверках и в этом году.

В свою очередь Сергей Щеткин обратил внимание на то, что любое происшествие с участием детей разбирается на самом высоком уровне.

Также он акцентировал внимание на случаях, когда подростки самовольно покидают места отдыха.

«В подобных ситуациях необходимо разбираться, проводить тщательную проверку и определять, чья это вина. В случае установления вины аппарата или администрации учреждения ответственность должна быть солидарной», — цитирует Сергея Щеткина пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первое заседание нынешнего состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области состоялось 29 ноября 2016 года. Председателем был избран Глеб Синцов, заместителями — Ольга Логвина и Сергей Казаков, секретарем — Евгений Сербес.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ведомства, в состав общественного совета входят 19 человек.

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