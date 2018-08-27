В Пензе вновь объявлен конкурс проектов памятника матери Общество

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Союза женщин России объявило открытый конкурс проектов памятника матери.

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Предполагается, что творческое состязание поможет «найти наилучшее концептуальное решение образа матери посредством создания выразительной архитектурно-скульптурной композиции».

Принять участие в нем может быть как один автор, так и коллектив. Причем к конкурсу допускаются не только представители профессионального сообщества — наряду с архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами своими идеями могут поделиться все желающие.

Прием заявок будет осуществляться по 25 сентября.

Подвести итоги планируется не позднее 10 октября.

Общественный совет по проведению конкурса определит победителя с учетом ряда критериев, в числе которых соответствие эскизного проекта заявленной тематике, художественное раскрытие образа матери, оригинальность идеи, целостность композиционного решения, экономическая составляющая и другие.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года с инициативой установки памятника матери в Пензе выступил губернатор Иван Белозерцев, который предложил реализовать данный проект к чемпионату мира по футболу FIFA.

Был объявлен конкурс проектов памятника, в качестве вариантов размещения которого рассматривались Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы. В итоге специальная комиссия большинством голосов присудила победу работе «Ладушки» скульптора Николая Мордовина. Однако его задумка вызвала протест в обществе.

В октябре Иван Белозерцев поручил архитекторам проработать несколько вариантов памятника и найти тот, который одобрят и специалисты, и население. Он сообщил также, что памятник матери планируется разместить на Соборной площади — там, где в настоящее время располагается стела «Слава Героям», которую намечено перенести в район сквера «Журавли».

В феврале губернатор потребовал установить памятник матери до конца 2018 года.