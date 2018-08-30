Белозерцев прокомментировал обращение Путина на тему пенсионной реформы Общество

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится в Орловской области с официальным визитом, прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны по поводу предстоящей пенсионной реформы.

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Он отметил, что «необходимость маневра назрела давно».

«Пенсии в Пензенской области, где число работающих практически сравнялось с числом пенсионеров, небольшие. И пока их размер не будет увеличен, мы не сможем повысить качество жизни граждан, а это самая важная, стратегическая задача», — подчеркнул Иван Белозерцев.

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Он напомнил, что при обсуждении внесенного в Госдуму России правительственного законопроекта, предусматривающего поэтапное повышение пенсионного возраста, в регионе были сформулированы собственные предложения.

«И Законодательное собрание, и Общественная палата, где работал целый штаб, обсуждали с людьми законопроект. Много было дискуссий, много мнений, и это хорошо, поскольку в результате был сформирован пакет предложений от региона. В частности, мы говорили о том, что поправки должны «потянуть» изменения многих других законов, которые защитят граждан предпенсионного возраста», — пояснил губернатор.

По его словам, поступившие из Пензенской области замечания были приняты во внимание.

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«Наши предложения, те предложения, которые делали люди, общаясь с депутатами, общественниками, представителями власти, будут учтены. Уменьшение возрастного порога выхода на пенсию для женщин, введение новых льгот и сохранения старых, дополнительные гарантии со стороны государства — все это очень важно для нас. Президент России слышит людей», — заявил Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность в том, что «изменения пенсионного законодательства заставят власть на местах еще активнее работать над созданием рабочих мест».

«Безусловно, мы на уровне региона сохраним все имеющиеся льготы пенсионерам и будем активно вступать в новые федеральные программы по повышению квалификации людей предпенсионного возраста, их переобучению», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.