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Мэр Пензы проверил ход восстановления жилого дома после взрыва газа

10:24 | 07.10.2018 | Общество

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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход восстановления жилого дома №27 на улице Крупской, пострадавшего от взрыва бытового газа в одной из квартир.

Мэр Пензы проверил ход восстановления жилого дома после взрыва газа

Фото: Penza-gorod.ru

Утром в воскресенье, 7 октября, он осмотрел торцевую стену, кирпичная кладка которой завершена на уровне второго и третьего этажей.

Работы на четвертом этаже выполнены примерно на 40%.

Мэр отметил положительную динамику и выразил уверенность в том, что к 10 октября, которое ранее было определено датой окончания работ, целостность стены будет восстановлена полностью.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, рабочим также предстоит установить оконные, дверные и балконные блоки, после чего они произведут демонтаж разгрузочных стоек.

10 июня произошел взрыв газа на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе. В результате случившегося пострадал сотрудник АО «Метан», которого вызвали жильцы из-за подозрительного запаха в здании. Впоследствии он был прооперирован.

На следующий день после взрыва в качестве требуемого срока на ремонт были названы две недели.

9 июля мэр Виктор Кувайцев сообщил, что на восстановление дома потребуется около 1,5 месяцев.

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