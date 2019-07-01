Цыгане пока не вернулись в Чемодановку и Лопатки — власти региона Общество

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Цыгане, проживавшие в Чемодановке и Лопатках Пензенской области и покинувшие свои дома после произошедшего более двух недель назад конфликта, пока не начали возвращаться в данные села. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в понедельник, 1 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что массовая проверка законности выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в этих населенных пунктах и соблюдения норм при возведении на них частных домов продолжается.

Ее результаты станут известны позднее.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.