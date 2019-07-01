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Пострадавший в ходе конфликта в Чемодановке пошел на поправку

18:07 | 01.07.2019 | Общество

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Пострадавший в ходе конфликта в селе Чемодановка мужчина, который сначала был госпитализирован в пензенскую горбольницу №6 имени Г.А. Захарьина, а затем переведен в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, пошел на поправку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в понедельник, 1 июля.

Пострадавший в ходе конфликта в Чемодановке пошел на поправку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациент чувствует себя хорошо, дышит сам», — сказала собеседница агентства.

Она выразила надежду на то, что 2 июля пациент будет переведен из реанимации в обычное отделение.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.

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