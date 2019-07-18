Пятеро участников схода граждан в Чемодановке привлечены к ответственности Общество

Бессоновка, 18 июля 2019. PenzaNews. Пятеро участников стихийного схода граждан в селе Чемодановка Пензенской области, который состоялся 14 июня после конфликта, в результате которого погиб человек, привлечены к административной ответственности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела обеспечения судопроизводства и кадров Бессоновского районного суда Юлия Сорокина.

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«На сегодняшний день рассмотрено пять материалов», — сказала собеседница агентства, уточнив, что первое постановление было вынесено 12 июля.

Она пояснила, что правонарушения квалифицированы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Юлия Сорокина добавила, что одним жителям села назначены штрафы в сумме 10 тыс. рублей, другим — обязательные работы на срок от 40 до 60 часов.

По ее словам, в производстве суда сейчас нет поступивших и нерассмотренных материалов по данному факту.

«Они поступают и сразу рассматриваются», — уточнила Юлия Сорокина.

Она сообщила, что не располагает информацией о том, сколько еще материалов поступит в суд в связи с народным сходом.

Кроме того, собеседница агентства не смогла объяснить то, что, по данным ряда СМИ, в том числе федеральных, к ответственности привлечены не пятеро, а шестеро человек.

Также сотрудница суда отказалась уточнить, за какие именно действия наказаны граждане.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.