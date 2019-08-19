Молодежный медиафорум в Пензе посетит глава СЖР Общество

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев примет участие в первом всероссийском молодежном медиафоруме «MediaАкцент» в Пензе. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета мероприятия, зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

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По его словам, в качестве экспертов приглашены журналисты ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК).

При этом Олег Ягов пояснил, что пока окончательный список спикеров уточняется, так как идет согласование с учетом их графика.

«Письма направлены, приглашены ведущие специалисты в области СМИ. Девять тематических площадок. Одну площадку мы создаем на базе Пензенского государственного технологического университета. «Чистые пруды» полностью забронированы. Программа прописана. Ждем большое количество гостей», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

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Обнародована программа всероссийского молодежного медиафорума в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ранее Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

Программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок, ориентированных на студентов специальностей «Журналистика» и «PR-менеджмент», сотрудников СМИ, а также блогеров, фотографов и молодых людей, интересующихся сферой медиа.

Одна из площадок — «МедиаПовод» — ранее также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках медиафорума планируется провести областной фестиваль СМИ «А мы из Пензы», который прежде имел статус самостоятельного мероприятия. Предусмотрено награждение победителей одноименного конкурса журналистских работ.

В состав оргкомитета мероприятия вошли 12 человек. В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ.