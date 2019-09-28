На «НТВ» вышла программа «Поедем, поедим!» о Пензенской области Общество

Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Пензенской области, вышел в эфир телеканала «НТВ» в субботу, 28 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его отличительной особенностью стало то, что вместе с автором и ведущим передачи Джоном Уорреном (John Warren) по региону путешествовал его сын Алекс, при этом они передвигались в доме на колесах.

«Мой сын Алекс учится в Англии. Он, как и многие его сверстники, ничего не знает о России. Я хочу показать ему то, за что я полюбил Россию, и мне кажется, что Пензенская область для этого идеально подходит», — пояснил Джон Уоррен в начале выпуска.

Зрители программы увидели гонки на комбайнах, катание на доске по водной глади в вейк-парке на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды», занятие парной йогой, а также бал в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», где герои попробовали крем-борщ с яблоками, кочерыжки в панировке и десерт с творогом и изюмом.

Читайте также

Хочу написать книгу и организовывать туры — Джон Уоррен

Затем Джон Уоррен и его сын посетили ресторан «Засека», где им были поданы «гоголевский» бараний бок, начиненный гречневой кашей и белыми грибами, кундюмы из печи и мороженое с ароматом луговых трав в сфере из шоколада.

После этого они вновь оказались на «Чистых прудах», но на этот раз в скульптурном парке «Легенда», где Джон Уоррен познакомился с художницей из Японии Маяко Сузуки, поделившейся рецептом приготовления онигири из пресного риса, морских водорослей и начинки из рыбы.

Рассказывая о Пензе, ведущий отдельно остановился на некоторых арт-объектах, в их числе — памятник ювелиру «Последний штрих», скульптурная композиция «Пензяк толстопятый» и «Светофорное дерево». В историческом центре города он проехал на «горбатом» запорожце, который был существенно модернизирован силами владельца.

В завершение выпуска зрителям передачи показаны производство мяса индейки и способ его приготовления на саблях с использованием пороха в качестве приправы. С рецептом блюда Джона Уоррена познакомил руководитель военно-исторического клуба «Аванпостъ» и инициатор всероссийского фестиваля «Марсово поле» Томас Янчаускас.