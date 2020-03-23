Никольск получит 70 млн. рублей на благоустройство по итогам конкурса малых городов Общество

Никольск, 23 марта 2020. PenzaNews. 70 млн. рублей будет предоставлено из федерального бюджета Никольску Пензенской области, вошедшему в число победителей III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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Распределение иных межбюджетных трансфертов в общем размере 5 млрд. рублей между 43 регионами, которые представляют победители, утверждено распоряжением правительства России.

Денежные средства будут направлены на реализацию 80 проектов создания комфортной городской среды.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.

В 2020 году Никольск вошел в число победителей, в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек.