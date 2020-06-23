В Пензе обсудили достройку трех проблемных объектов долевого строительства Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Достройка трех проблемных объектов долевого строительства — ЖК «Тернопольский», а также вторых очередей ЖК «Райки» и «Лукоморье» — стала главной темой совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В центре внимания собравшихся были проблемы, связанные с медленными темпами подготовки документации.

«Необходимо дорабатывать смету, проходить экспертизу, выходить на конкурсные процедуры и приступать к работам. Важно при этом быть в контакте с инициативными группами участников долевого строительства, чтобы своевременно информировать и реагировать на их сигналы», — сказал губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Он напомнил, что на завершение данных объектов будут направлены средства федерального бюджета.

«Сроки затягивать недопустимо», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на достройку вторых очередей ЖК «Райки» и «Лукоморье», а также дома на улице Рахманинова в Пензе, которая будет осуществляться в рамках взаимодействия с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, планируется направить 663 млн. рублей.

Читайте также

Проблема обманутых дольщиков будет решена в Пензенской области в 2020 году — губернатор

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июня 2018 года застройщик «Пензастрой» был признан банкротом.

8 мая 2019 года правительство Пензенской области, администрация Пензы, ОАО «Пензастрой», участники строительства и подрядные организации заключили соглашение о намерениях по завершению проблемных объектов.

В конце мая 2019 года участники строительства ОАО «Пензастрой» организовали жилищно-строительный кооператив «Единый». В соответствии с определением Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года, ЖСК «Единый» получил права застройщика в отношении следующих проблемных домов: в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

В декабре губернатор Иван Белозерцев заявил, что проблема обманутых дольщиков в Пензенской области будет окончательно решена в 2020 году.

26 января 2020 года на общем собрании членов ЖСК «Единый» было принято решение о передаче Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области функций застройщика в отношении трех объектов: ЖК «Тернопольский», а также вторых очередей ЖК «Райки» и «Лукоморье».