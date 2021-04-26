Мельниченко потребовал вернуть танк Т-34 на постамент у краеведческого музея Общество

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал вернуть на постамент у краеведческого музея танк Т-34, который был водружен на него в 1981 году в память о вкладе жителей в фонд обороны страны во время Великой Отечественной войны, а в 2019-м снят с него по инициативе прежнего главы региона Ивана Белозерцева и восстановлен силами местных промышленников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Танк верните, пожалуйста, на постамент. Пусть он там встанет, где он всегда стоял», — сказал Олег Мельниченко на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

В ходе него он также предложил разместить основные фонды краеведческого музея в обновленном здании на улице Белинского, а в здании на улице Красной организовать тематические экспозиции, посвященные участию пензенцев в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.

«Тогда и танк там к месту будет стоять», — отметил врио губернатора.

Читайте также

В Пензе с постамента сняли танк и поставили гаубицу

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он был призван сохранить память о том, что в годы войны жители Пензенской области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

10 мая 2019 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность губернатора, предложил восстановить танк Т-34, чтобы техника могла проехать по улицам города во время торжеств в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

21 июня сотрудники литейно-механического завода «МашСталь» вскрыли заваренный башенный люк танка для проведения дефектовки, предваряющей детальную диагностику.

5 июля танк был снят с постамента и доставлен на территорию ЛМЗ «МашСталь». На его место передвинули гаубицу, ранее стоявшую на некотором отдалении.

Впоследствии Т-34 был разобран на узлы и агрегаты. Многие детали не подлежали ремонту, поэтому их пришлось искать в других регионах или изготавливать заново.

Свой вклад в восстановление танка внесли специалисты около 20 пензенских предприятий. Кроме того, к работе привлекались эксперты по танковому машиностроению. В итоге в апреле 2020 года машину удалось поставить на ход.

Был обновлен и внешний вид. Появилась надпись «Пенза мстит!» в память о подвиге уроженца села Наровчат Героя Советского Союза Александра Милюкова, чей экипаж в разгар боев на Курской дуге во время танковой дуэли уничтожил немецкую «Пантеру». На пушке размещено семь звезд — по числу вражеских танков, подбитых экипажем Александра Милюкова.

Предполагалось, что восстановленный танк Т-34 примет участие в торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы.