В пензенском «Зените» связывают уход Артема Куликова с чередой поражений команды Спорт

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Серия неудачных выступлений пензенского футбольного клуба «Зенит», который с начала июля проиграл 10 из 12 матчей, стала основной причиной ухода Артема Куликова с поста главного тренера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин.

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«Вы же видите, какие результаты! Я думаю, что главная причина в этом — неудовлетворительные результаты. […] Формулировки такой, наверное, не было. Я думаю, что он ушел по обоюдному соглашению сторон», — пояснил он в воскресенье, 17 сентября.

Николай Шумилин уточнил, что в настоящий момент обязанности главного тренера исполняет Владимир Радкевич, которому помогают Дмитрий Ирышков и Максим Игошин.

«На этой игре руководил [Дмитрий] Ирышков. На следующей — не знаю. Скорее всего, [Владимир] Радкевич», — отметил собеседник агентства.

По словам пресс-атташе, ему не известно, кто и когда будет назначен новым главным тренером пензенского футбольного клуба.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Артем Куликов стал главным тренером пензенского футбольного клуба «Зенит» 30 июня. 27 августа он заявил, что игроки три месяца не получают зарплату. По его словам «команда брошена», и это сказывается на ее результатах.

2 сентября глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский пояснил, что часть долгов игрокам уже выплачена. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время футболисты получат зарплату в полном объеме.

8 сентября игроки устроили забастовку в Москве, не выйдя на поле в матче с «Торпедо».

10 сентября сложившуюся ситуацию прокомментировал мэр Пензы Виктор Кувайцев. Он пояснил, что «с привлечением тренеров и иногородних футболистов будет наведен порядок», а клуб будет не только сохранен, но и получит дальнейшее развитие.

Вместе с тем тренеры «Зенита» были вынуждены 13 сентября обратиться за содействием в решении проблем клуба к первому заместителю главы администрации Пензы Сергею Волкову.