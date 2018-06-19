Реконструированный к ЧМ стадион «Зенит» в Пензе поставлен на кадастровый учет Спорт

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») поставило на кадастровый учет стадион «Зенит», расположенный на улице Германа Титова в Пензе, реконструкция которого была проведена к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Реконструированный объект капитального строительства подлежал постановке на кадастровый учет с регистрацией права собственности. Данный вид работы был выполнен МУП «ОГСАГиТИ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия.

В нем поясняется, что сотрудники отдела геодезии и бюро технической инвентаризации провели обмер объекта, камеральные работы, а также непосредственную осуществили постановку объекта на кадастровый учет и регистрацию права собственности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция спорткомплекса «Зенит» на улице Германа Титова в Пензе была начата еще в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она осуществлялась с привлечением средств федерального бюджета.



Предполагалось, что одна из команд будет использовать спортобъект в качестве тренировочной площадки, однако этот расчет не оправдался — никто из участников состязаний Пензу не выбрал.

Читайте также

Пензенский «Зенит» задолжал футболистам и сотрудникам более 3 млн. рублей

Генеральным подрядчиком являлось муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик», возглавляемое депутатом Законодательного собрания региона от партии «Единая Россия» Вадимом Боринштейном.

Первым крупным мероприятием, состоявшимся на обновленном стадионе, стал суточный матч, прошедший 19–20 мая, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, причем не только футболисты, так и любители, среди которых были представители власти.

12 июня на новое поле впервые вышли игроки клуба «Зенит», который весной 2018 года из-за финансовых трудностей покинул профессиональную лигу и перешел в любительскую. Команда, для которого данный стадион является домашней базой, проиграла данный матч.