Стадион «Зенит» в Пензе полностью загружен — правительство Спорт

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Тренировочная площадка спортивного комплекса «Зенит», реконструированного в Пензе к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, полностью загружена. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, на искусственном поле проходят учебно-тренировочные занятия и соревнования воспитанников центра детского и юношеского футбола «Зенит». После их завершения с 18.00 до 22.00 предусмотрено коммерческое время, когда данная площадка предоставляется всем желающим за плату.

Поле с натуральным покрытием используется для проведения тренировок, а также домашних матчей основной команды футбольного клуба «Зенит» в рамках первенства и кубка России по футболу.

Кроме того, в период с июня по октябрь на спортивном объекте проходили соревнования — игры чемпионата Пензенской области среди команд Высшей лиги и первенства Пензенской области по футболу среди подростков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция спорткомплекса «Зенит» на улице Германа Титова в Пензе была начата еще в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она осуществлялась с привлечением средств федерального бюджета.



Предполагалось, что одна из команд будет использовать спортобъект в качестве тренировочной площадки, однако этот расчет не оправдался — никто из участников состязаний Пензу не выбрал.

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Генеральным подрядчиком являлось муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик», возглавляемое депутатом Законодательного собрания региона от партии «Единая Россия» Вадимом Боринштейном.

Первым крупным мероприятием, состоявшимся на обновленном стадионе, стал суточный матч, прошедший 19 и 20 мая 2018 года, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, причем не только футболисты, так и любители, среди которых были представители власти.

12 июня на новое поле впервые вышли игроки клуба «Зенит», который весной 2018 года из-за финансовых трудностей покинул профессиональную лигу и перешел в любительскую. Команда, для которого данный стадион является домашней базой, проиграла данный матч.