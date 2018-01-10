Дело против Савина вошло в топ-30 событий декабря в региональной политике Политика

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» включили возбуждение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, подозреваемого в мошенничестве, в число наиболее значимых событий, произошедших в региональной политике в декабре 2017 года.

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Главным из них назван старт кампании по выборам президента РФ.

Среди других событий, вошедших в топ-30, перечислены назначение новых полномочных представителей главы государства в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, смена губернатора Воронежской области, арест вице-спикера Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина и начало процесса по делу Гайзера в Замоскворецком суде Москвы.

Дело против Валерия Савина также причислено к факторами, которые негативно отразились на рейтинге социально-политической устойчивости Пензенской области.

Кроме того, к ним отнесена критика главы Минфина РФ Антона Силуанова по поводу качества управления государственными финансами в регионе. Выступая на заседании совета законодателей в Госдуме России, он сообщил, что целый ряд субъектов РФ, которые в настоящее время просят помощи у федерального центра, утаивали от ведомства свои бюджетные проблемы в предыдущие годы. Говоря о регионах, где растет скрытая кредиторская задолженность, министр назвал в том числе Пензенскую область.

Также отрицательно на рейтинге региона сказались аварии на теплосетях в Пензе, митинг обманутых дольщиков и 68 место в рейтинге по уровню зарплат, согласно которому пятая часть работающих жителей области получает менее 10 тыс. рублей.

Среди позитивных событий названы подписание соглашения о сотрудничестве с Фондом развития промышленности, переговоры с компанией «Кроношпан» на тему строительства завода по выпуску плит ДСП и включение Пензенской области в группу 3A1 (пониженный потенциал – минимальный риск) в рейтинге инвестклимата агентства RAEX.

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Помимо этого, положительную роль сыграло одобрение региональным фондом развития промышленности первого займа в размере 5 млн. рублей заводу «Электромехизмерение».

Таким образом, рейтинг Пензенской области составил 7,7 пункта, что на 0,1 меньше показателя за предыдущий месяц. Этот результат позволил региону войти во вторую группу субъектов РФ — с высокой устойчивостью — и занять второе с конца место — 13-е.

Возглавил общероссийский рейтинг Чукотский автономный округ. Он лидирует в первой группе регионов — с максимальной устойчивостью — с показателем 8,4 пункта.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.