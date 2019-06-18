Ирина Ширшина не злоупотребляла полномочиями при вводе в строй ЖК «Сатурн» — адвокат Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Бывший заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина не злоупотребляла должностными полномочиями в процессе ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Сатурн» на проспекте Победы и не оказывала какого-либо давления на бывшего учредителя ООО «Сити-Строй», соучредителя и экс-руководителя ООО «Сан-Лико-Инвест» Ивана Николаева при принятии бизнесменом решения об оказании спонсорской помощи центральному парку культуры и отдыха имени В.Г. Белинского на покупку игрушек для новой городской елки. Об этом заявил адвокат Алексей Агафонов в ходе прений в Ленинском районном суде Пензы во вторник, 18 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что, по версии следствия, с 1 июля по 3 ноября 2016 года Ирина Ширшина якобы поставила в качестве условия быстрого ввода здания в эксплуатацию оказание спонсорской помощи в сумме около 500 тыс. рублей.

«Такой расширенный период указан органом предварительного следствия по причине того, что необходимо было каким-то образом искусственно приводить в соответствие многочисленные и каждый раз противоречивые показания представителя потерпевшего [Ивана] Николаева, которые даны им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании», — предположил защитник.

Алексей Агафонов обратил внимание на то, что, по словам начальника финансового управления города Ольги Завьялкиной, задача приобретения новой елки была поставлена лишь в октябре 2016 года.

Он уточнил также, что письма из МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» о полном износе конструкций старой искусственной ели и необходимости их списания с баланса предприятия поступили в мэрию 5 и 27 сентября, но вопрос о покупке новых в них не ставился.

Читайте также

Суд попытался разобраться, как дом в ЖК «Сатурн» связан с игрушками для главной елки Пензы

«Таким образом, можно утверждать, что вопрос о приобретении новогодней елки и елочных украшений поднялся в администрации Пензы после 13 октября, после проведения соответствующего совещания. […] Установлено, что переписка между ООО «Сити-Строй» и ЦПКиО имени В.Г. Белинского начата 13 октября. Договор благотворительного пожертвования […] заключен 29 октября. Оплата по данному договору произведена 3 ноября», — констатировал защитник Ирины Ширшиной.

Адвокат добавил, что, по словам Ивана Николаева, в конце июля 2016 года все строительные работы были завершены и он начал обращаться за выдачей разрешения на ввод дома, но получал отказы.

При этом Алексей Агафонов отметил, что ряд необходимых для получения разрешения документов датирован сентябрем и октябрем.

«В этой связи полагаю недостоверными показания Николаева в части его обращений в администрацию Пензы за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с июля по сентябрь 2016 года несколько раз», — подчеркнул он.

Алексей Агафонов пояснил, что ни один из допрошенных сотрудников администрации Пензы не упомянул о каких-либо поручениях Ирины Ширшиной ускорить или затянуть проверку документов и выдачу разрешения.

Читайте также

Экс-глава ООО «Сан-Лико-Инвест» рассказал о трудностях с вводом первого в его практике дома

«Согласно установленным в ходе судебного заседания обстоятельствам, факт оказания спонсорской помощи никак не связан с выдачей ООО «Сан-Лико-Инвест» разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поскольку данное разрешение было выдано 11 октября 2016 года, а оплата по договору благотворительного пожертвования от 29 октября произведена 3 ноября. Кроме того, в судебном заседании установлено, что 14 октября ООО «Сан-Лико-Инвест» заключило договор управления многоквартирным домом №96Е по проспекту Победы в Пензе с ООО УК «Сатурн» и в этот же день передало этот дом в управление. Передать в управление многоквартирный дом, который не введен в эксплуатацию, невозможно», — уточнил он.

Защитник напомнил, что, согласно показаниям бывшего подчиненного вице-мэра, свидетеля Александра Еремина, Ирина Ширшина, предлагая Ивану Николаеву оказать благотворительную помощь парку имени В.Г. Белинского, не оказывала на него давления; кроме того, аналогичные переговоры велись с другими застройщиками.

«Доказательством отсутствия в действиях Ширшиной состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ [«Злоупотребление должностными полномочиями»], является и запись телефонного разговора между Николаевым и Ширшиной, в котором она говорит ему, что если он не желает оказывать благотворительную помощь, то должен сообщить об этом директору парка Савельевой — «просто, чтобы у нас было понимание», — отметил адвокат.

Он попросил суд критически отнестись к показаниям Ивана Николаева как в качестве свидетеля, так и в роли представителя потерпевшего, поскольку они, по его мнению, «противоречивы, неправдивы, непоследовательны, нелогичны и опровергаются материалами уголовного дела».

Читайте также

В Пензе бизнесмен готов подумать об отказе от медали в случае возврата спонсорской помощи

«Полагаю, что желание Николаева оказать спонсорскую помощь обусловлено желанием получить из рук главы администрации [города] Кувайцева медаль «За созидание во благо Пензы», о чем он просил Ширшину, которая впоследствии и ходатайствовала перед главой администрации Пензы о его награждении. Ходатайство Ширшиной было удовлетворено, и Николаев получил заслуженную награду», — сказал Алексей Агафонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).