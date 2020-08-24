Оглашение приговора по делу Пашкова и Богунова отложено Криминал

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-мэра Пензы Александра Пашкова, выполнявшего функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактического учредителя ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, обвиняемых в мошенничестве почти на 97 млн. рублей, выделенных на строительство перинатального центра, которое должно было состояться 24 августа, отложено.

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«Провозглашение приговора не состоялось по причине нахождения судьи в совещательной комнате», — сообщила ИА «PenzaNews» помощник заместителя председателя Ленинского районного суда Пензы Елена Медведева.

Собеседница агентства пояснила, что ранее судья удалилась для постановления приговора и назначила предварительное время его оглашения, однако пока она из совещательной комнаты не вышла.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр возводился в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлся «РТ-СоцСтрой». Компания «Сигма» стала субподрядчиком «РТ-СоцСтрой», выиграв соответствующий тендер.

Александр Пашков был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2015 года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которую впоследствии суд неоднократно продлевал. Александр Пашков вышел из СИЗО в ноябре 2016 года.

Уголовное дело в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова поступило в суд в августе 2017 года.

4 июня 2018 года Ленинский районный суд Пензы постановил возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Надзорное ведомство с этим не согласилось и обжаловало постановление суда.

2 августа 2019 года стало известно, что президиум Пензенского областного суда удовлетворил кассационное представление замгенпрокурора России Леонида Коржинека об отмене постановления Ленинского районного суда Пензы от 4 июня 2018 года о возвращении прокурору региона Наталье Канцеровой уголовного дела в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова. Дело направили на новое рассмотрение в ином составе суда.

4 сентября 2019 года Ленинский районный суд Пензы начал заново рассматривать данное уголовное дело.