Пензенский облсуд оставил без изменения приговор Пашкову и Богунову Криминал

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 25 августа 2020 года, которым экс-мэр Александр Пашков, выполнявший функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактический учредитель ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что Сергей Богунов, являясь фактическим учредителем ООО «ЦСК «Сигма», и ранее знакомый ему Александр Пашков, являвшийся советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, в период с 13 ноября 2013 года по 19 декабря 2014 года, находясь на территории Москвы и Московской области, вступили в преступный сговор, направленный на хищение части денежных средств, принадлежащих ГК «Ростех», предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Александр Пашков в качестве представителя региона по вопросам проектирования и возведения перинатального центра должен был в ходе совещаний выяснить необходимую информацию об условиях заключения договора подряда, завести личное знакомство с руководителем генподрядной организации, убедить его в надежности ООО «ЦСК «Сигма», получить от него согласие на проведение силами и средствами данной компании подготовительных строительных работ, организовать выдачу фирме рекомендательного письма Минстроя Пензенской области в адрес ГК «Ростех», а в случае победы общества в конкурсе, способствовать ускоренному получению им денежных средств.

«Сергей Богунов как непосредственный исполнитель преступления должен был обеспечить участие ООО «ЦСК «Сигма» в конкурсе на право заключения контракта на строительство перинатального центра в Пензе, в случае победы — обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денежных средств организовать их дальнейший перевод по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных ему юридических лиц и последующее обналичивание», — отметила Наталья Яшина.

Пресс-секретарь облсуда напомнила, что органами предварительного расследования фигурантам вменялось хищение свыше 96 млн. рублей.

«На основании собранных и исследованных в ходе судебных заседаний доказательств суд установил, что Сергей Богунов и Александр Пашков похитили 85 млн. 866 тыс. 532 рубля, принадлежащих ГК «Ростех», распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину не признали, однако их причастность к совершению мошенничества была полностью доказана», — пояснила собеседница агентства.

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По ее словам, смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастника, признание вины в ходе предварительного расследования, положительные характеристики, состояние здоровья близких родственников, у Сергея Богунова еще и наличие на иждивение четверых малолетних детей, благодарственные письма и дипломы, у Александра Пашкова частичное возмещение материального ущерба и состояние здоровья, при этом отягчающим стал рецидив, поскольку экс-мэр совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения.

«В результате Сергей Богунов был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Александр Пашков по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания — к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК «Ростех», суд передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — уточнила Наталья Яшина.

Пресс-секретарь облсуда добавила, что Сергей Богунов и адвокаты обоих осужденных, не согласившись с приговором, подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам оставлены без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу 27 января», — резюмировала она.