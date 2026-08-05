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Олег Мельниченко пригласил вдову Валерия Канакина на открытие школы в «Лугометрии»

12:04 | 05.08.2026 | Общество

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Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пригласил Марину Канакину на торжественное открытие новой школы в микрорайоне «Лугометрия» города Пензы, которая будет носить имя Героя России Валерия Канакина.

Олег Мельниченко пригласил вдову Валерия Канакина на открытие школы в «Лугометрии»

Фото: Pnzreg.ru

«Накануне встретился с Мариной Петровной Канакиной, вдовой нашего земляка, Героя России Валерия Владимировича Канакина. Официально пригласил ее на открытие 1 сентября школы в микрорайоне «Лугометрия», которой решено присвоить имя легендарного командира группы «Альфа». Символично, что это будет кадетский корпус», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 5 августа.

По его словам, в школе планируется открыть музей, который расскажет о жизни и боевом пути Валерия Канакина.

«Также в пензенском краеведческом музее сделаем мемориальную выставку. Я искренне признателен Марине Петровне за ее содействие и вклад в формирование музейной коллекции», — добавил глава региона.

Он отметил, что в 2027 году намечено установить бюст Валерия Канакина на территории школы.

«Имя нашего земляка запечатлено в книге «Альфа – на службе Родине», написанной Геннадием Николаевичем Зайцевым, первым командиром группы «А». Обладать этим изданием для меня большая ценность. Это летопись доблести тех, кто стоял и стоит на страже безопасности страны», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил, что после встречи передал в пензенский музей СВО вражескую амуницию: нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности ликвидированных бандеровцев-карателей.

Фото: Pnzreg.ru

«Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — написал Олег Мельниченко.


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